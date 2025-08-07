Встреча Трампа и Путина согласована. Оптимизма мало. Угроза новых терактов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кремль и Белый дом согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в ближайшие дни, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Российские комментаторы оценивают перспективы без оптимизма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сама по себе встреча лидеров США и России, конечно, может и свидетельствовать о прогрессе в диалоге, и способствовать дальнейшему улучшению, однако при этом она не является гарантом этого самого прогресса. Здесь можно вспомнить встречу Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году, после которой были введены новые американские санкции и особого потепления в отношениях не случилось. Положение дел является крайне нестабильным. Позитивные сигналы от вчерашней встречи перебиваются реальными решениями, нацеленными против партнеров России (пошлины в отношении Индии)», – пишет политолог Алексей Чеснаков.

Экс-глава МГБ ДНР участник СВО Андрей Пинчук указывает – США ведут переговоры с Россией и Украиной как с туземцами.

«Они создали двух специальных послов: одного по России, а второго по Украине. Каждый из них имитирует особую близость к стороне, с которой работает. Келлог имитирует любовь к Украине, Уиткофф — симпатию к России. Это мощная дипломатическая тактика, которая позволяет снимать противоречия. И это такая методика работы англичан с туземцами: когда каждый миссионер своему подведомственному племени говорил о том, что именно он именно их любит, а другого миссионера, который работает в соседнем племени, он недолюбливает. Хотя у всех миссионеров один центр управления».

Пинчук не верит, что ВСУ выполнят ультиматум и уйдут из регионов, включенных в состав РФ. Итогом переговоров может быть заморозка конфликта, или, наоборот «активизация боевых действий» с поставкой вооружений из США.

Военкор Александр Коц считает, что Путин и Трамп вряд ли придут к окончательному решению по Украине.

«По Украине сейчас каких-то судьбоносных решений быть просто не может. Можно, конечно, объявить «безвоздушный месячник», как мы это уже делали. Исключительно, чтобы показать, что Украина недоговороспособна. Но мы ведь это уже демонстрировали».

Уехавшая из Киева в Россию адвокат Татьяна Монтян выдвигает такую версию:

«В результативные переговоры конкретно с Салорейхом и даже отдельно по Украине лично я не верю, но вот глобальный договорнячок с разменом Украины на какие-то другие вещи теоретически очень даже может быть».

Политолог Сергей Старовойтов прогнозирует, что в российском обществе неизбежно будут споры о границах компромисса с американцами.

«Сейчас уже затихли разговоры первых лет СВО про партии «войны» и «мира» в российском истеблишменте, но можно предположить, что спор о подходах к завершению вспыхнет с новой силой».

Впрочем, указывает военный эксперт Влад Шурыгин, неизбежна активизация и «партии войны» на Западе – те же англичане могут приказать Киеву срывать возможный компромисс.