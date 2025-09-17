Все ненавидят всех: нацистам готовят красную дорожку в Верховную раду – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае перемирия и объявления выборов бал править на Украине будут нацисты, и одновременно начнётся война всех против всех.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, все потенциальные участники выборов на Украине активно готовятся к выборам.

«Но, судя пока по наружной рекламе, лидирует «Азов» [запрещен в РФ], 3-й армейский корпус. А это такая гибридная политическая реклама, когда вроде бы внешне делается промо армейским формированиям, формированиям Нацгвардии, а за этим есть определённый политический интерес, поскольку, судя по всему, некоторым героям этой войны готовят красную дорожку в Верховную раду. Короче говоря, на низком старте», – отметил укро-эксперт.

При этом он считает, что и окончание войны ничего хорошего не принесет Украине.