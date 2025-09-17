Все ненавидят всех: нацистам готовят красную дорожку в Верховную раду – укро-политолог
В случае перемирия и объявления выборов бал править на Украине будут нацисты, и одновременно начнётся война всех против всех.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, все потенциальные участники выборов на Украине активно готовятся к выборам.
«Но, судя пока по наружной рекламе, лидирует «Азов» [запрещен в РФ], 3-й армейский корпус. А это такая гибридная политическая реклама, когда вроде бы внешне делается промо армейским формированиям, формированиям Нацгвардии, а за этим есть определённый политический интерес, поскольку, судя по всему, некоторым героям этой войны готовят красную дорожку в Верховную раду. Короче говоря, на низком старте», – отметил укро-эксперт.
При этом он считает, что и окончание войны ничего хорошего не принесет Украине.
«Я боюсь другого. Как только, если произойдёт такое чудо и Путин отцепится, мы вцепимся друг другу в глотки. Это самое страшное, поскольку тот океан ненависти, который сегодня бушует на Украине, пока направлен по волне, но если война остановится, мы рискуем в ней сами утонуть», – опасается Золотарев.
