«Впечатляющий прорыв»: либеральный эксперт о продвижении ВС РФ на фронте

Российская армия серьезно продвинулась в направлении города Мирноград (Димитров) на Красноармейском (Покровском) направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События развиваются приблизительно так же, как они развивались на предыдущей неделе, то есть наступление и продвижение российских войск идет везде, но наиболее важные события происходили на участке к востоку от Великой Новоселки, где стоит населённый пункт Богатырь, это серьёзный очень такой рубеж обороны… Это – населённый пункт, который остановил продвижение российской армии, быстрое продвижение. Это сделано было за счёт того, что командование ВСУ перебросило сюда очень серьёзные резервы, по-быстрому, буквально купировали наступление, заткнули дырку и держались там украинцы до последнего. Ну вот и пришло время, и Богатырь занимается российской армией.

И второй участок, на котором наступление развивается уже не неделю, и не две недели, а больше – это к юго-западу от Торецка в направлении Мирнограда, там просто впечатляющий прорыв за последние 3-4 дня, и до этого, в общем, последовательно село за селом, а сейчас буквально возник не просто карман, а угроза окружения в этом месте», – заявил Ширяев.