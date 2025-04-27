Вой на киевских болотах: Трамп оставил голым фронт украинской кибервойны

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Bloomberg утверждает, что Украина осталась без поддержки США в сфере кибербезопасности. США разорвали контракты с украинскими экспертами в этой сфере и приостановили поставки оборудования.

«Десятки людей, находящихся в Украине и США, которые оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей <…> стране, лишились своих контрактов или они были приостановлены», — говорится в публикации со ссылкой на восемь человек, знакомых с ситуацией.

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По данным агентства, эта поддержка ранее включала помощь специалистам, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков правительственных учреждений и департаментов, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, Национального банка и ядерных объектов.

Финансирование со стороны США являлось крупнейшим источником поддержки Украины в сфере кибербезопасности. Bloomberg пишет, что за последние пять лет одно только Агентство США по международному развитию выделило более 200 млн долларов на поддержку киберзащиты Украины. В этом процессе были заняты также Агентство нацбезопасности и Киберкомандование США.

Однако все изменилось после прихода к власти Дональда Трампа. Помимо сокращения финансирования, целью американского лидера было вынудить Владимира Зеленского согласиться на условия предлагаемой Вашингтоном сделки по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой, уточняет Bloomberg.

По словам конфидентов Bloomberg, среди объектов, которые планировалось защитить от киберугроз при помощи Вашингтона, оказались государственная электроэнергетическая компания «Укрэнерго», налоговое агентство Украины, аэропорты, объекты по управлению радиоактивными отходами и Чернобыльская АЭС

До этого США активно помогали Украине отражать российские кибератаки, в том числе попытки вывести из строя электростанции и взломать правительственные системы, включая Кабинет Министров.

Тем временем запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для налаживания безопасности инфраструктуры Украины, не были осуществлены.

Украинский эксперт по кибербезопасности Егор Аушев заявил Bloomberg, что действия США в этом направлении ослабят «цифровые линии фронта страны, сделав страну «легкой целью» для России».

В Белом доме заявили, что сейчас все программы иностранной помощи пересматриваются на предмет соответствия приоритетам Трампа.

Сейчас Украине вместо США пытаются помочь Канада, Великобритания и Япония, а также частные инвесторы, говорится в статье. Но полностью заменить американскую помощь вряд ли получится, уточняет агентство.

Тем временем, в Киеве жалуются, что на Украине произошел крупный компьютерный технический сбой, парализовавший работу банковских терминалов и целого ряда цифровых сервисов.

«Проблемы начались вскоре после того, как Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности», – утверждает агентство УНИАН.

Вчера украинские пользователи столкнулись с невозможностью пополнить банковские карты, оплатить услуги через терминалы и использовать электронные платежные системы, такие как Apple Pay и Google Pay.

Серьезные перебои наблюдались также в работе государственной платформы «Дія» — при попытке воспользоваться приложением пользователи получали сообщение об ошибке.

Приложение «Новой почты» функционировало тоже с нарушениями — некорректно отображались данные об отправлениях, не обрабатываются запросы по маршрутам посылок, а оплата услуг стала недоступной.

В компании заявили, что технические сложности возникли на стороне подрядчика и подчеркнули: «Это не хакерская атака».