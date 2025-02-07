Военный эксперт: Курский контрнаступ Зеленского – это кровавое шоу для Трампа

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ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, чтобы создать видимость готовности двигаться вглубь России и повысить ставки администрации президента США Трампа на предстоящих переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контратаки по данным населённым пунктам говорят о том, что агрессия Запада направлена на то, чтобы обострить ситуацию в Курской области и захватить ещё больше территории. И показать, конечно, администрации Трампа, что у ВСУ ещё достаточно сил и средств, чтобы контратаковать. В принципе, это происходит сегодня не только в Курской области, но и на Купянском и Харьковском направлениях. Здесь нужно понять, согласовано это или нет с новой администрацией США. Думаю, что эти действия согласовывали Евросоюз и НАТО. Они дали добро на использование техники и вооружения, и отправили людей. Но существенного изменения на фронте они не достигли. Единственное, что они получат – это уничтожение личного состава. Я уже получаю информацию о том, что контрнаступление откатывается обратно, попытка прорваться не получилась», – заверил эксперт.

Он добавил, что США без разницы, что делают ВСУ, лишь бы иметь возможность продавить свои условия переговорного процесса и обменять Курскую область на то, что им необходимо.

«Поэтому они обещают в ближайшие дни предложить свой план переговоров. А для нас самый лучший план – продвижение наших войск на Южно-Донецком направлении. За последние две недели освобождено более 20 населенных пунктов, это очень много.

Тем более, что успех развивается. И противник всячески будет стараться, прежде всего, в информационном поле закрыть свои потери, и показывать готовность двигаться дальше. А фактически дальше они уже не пойдут, потому что потери колоссальные. И скоро мы о них узнаем», – заключил Киселёв.