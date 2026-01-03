Внук Бандеры боится польской мести даже в Канаде

Внук украинского террориста Стефан (Степан) Бандера опасается посещать Польшу после того, как президент Кароль Навроцкий ввел уголовную ответственность за пропаганду идей украинских националистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году я схватился за голову, когда услышал из уст президента Польши про бандеризм. Он же сделал это правовым термином, это было страшно.

Он использует штампы ещё советской пропаганды для решения внутриполитических проблем в Польше, в том числе и удовлетворить шовинистическую часть поляков. И чтобы беженцев держать в рамках», – жаловался Бандера в интервью укро-ТВ.