Внук Бандеры боится польской мести даже в Канаде

Максим Столяров.  
03.01.2026 13:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 209
 
Дзен, Польша, Украина


Внук украинского террориста Стефан (Степан) Бандера опасается посещать Польшу после того, как президент Кароль Навроцкий ввел уголовную ответственность за пропаганду идей украинских националистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году я схватился за голову, когда услышал из уст президента Польши про бандеризм. Он же сделал это правовым термином, это было страшно.

Он использует штампы ещё советской пропаганды для решения внутриполитических проблем в Польше, в том числе и удовлетворить шовинистическую часть поляков. И чтобы беженцев держать в рамках», – жаловался Бандера в интервью укро-ТВ.

«В практическом смысле для меня это означает, что ехать на Украину придётся не через Польшу. Потому что там не будут рады увидеть человека из Канады с фамилией Бандера.

И за своих детей я беспокоюсь, ведь польская диаспора в Канаде тоже довольно активна, хотя пока и не проявляет такого уровня ненависти», – добавил он.

Метки:

