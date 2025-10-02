В киевском эфире проболтались: На головы киевлян падают обломки по вине ПВО

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 15:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 675
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Заявлять о том, что с американскими ракетами «Томагавк», на передачу которых подала запрос Украина, не справится российская ПВО, преждевременно.

Об этом на канале объявленного в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил инструктор ВСУ, экс-участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Андрей Лис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Томагавки» – типа несбиваемые «Томагавки». А кто их вообще пытался сбить?» – сказал Лис.

Он имеет в виду, что «Томагавки» еще ни разу не применялись в конфликте с противником, обладающей серьезными системами ПВО.

А ведущий напомнил недавние события в Польше, когда ракета ПВО, пытавшаяся сбить залетевший дрон, попала в жилой дом.

«Хотя это на самом деле часто бывает. И 75% потерь у нас во время налётов часто происходят за счёт того, что сверху падают обломки после сбитого. Они же никуда не денутся, да? Вон на Позняках [киевский район] завалился то ли обломок ракеты, то ли обломок шахеда. Скорее всего, даже ракеты, потому что для двигателя. И оно просто падает на голову. И это тоже нужно, в том числе, знать», – заявил Романенко.

При этом киевский режим не устает заявлять, что Россия якобы сознательно бьет по гражданской инфраструктуре, при этом регулярно выдавая последствия работы своей ПВО за якобы удары ВС РФ.

