В Киев вальяжно прибыл очередной НАТОвский десант
Целый десант советников по вопросам безопасности стран НАТО прибыл сегодня в Киев.
Об этом сообщил секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, опубликовав фотографии прибытия иностранцев на поезде.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Умеров уточнил, что речь идет о представителях Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также бюрократических структур НАТО и ЕС.
Российский президент Владимир Путин в начале СВО предостерегал Запад от попыток помешать ходу спецоперации на Украине.
«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты», – говорил Путин 22 февраля 2022 года.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: