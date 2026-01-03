В Киев вальяжно прибыл очередной НАТОвский десант

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Целый десант советников по вопросам безопасности стран НАТО прибыл сегодня в Киев.

Об этом сообщил секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, опубликовав фотографии прибытия иностранцев на поезде.

Умеров уточнил, что речь идет о представителях Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также бюрократических структур НАТО и ЕС.

Российский президент Владимир Путин в начале СВО предостерегал Запад от попыток помешать ходу спецоперации на Украине.