Михаил Рябов.  
03.01.2026 12:21
  (Мск) , Москва
Целый десант советников по вопросам безопасности стран НАТО прибыл сегодня в Киев.

Об этом сообщил секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, опубликовав фотографии прибытия иностранцев на поезде.


Умеров уточнил, что речь идет о представителях Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также бюрократических структур НАТО и ЕС.

Российский президент Владимир Путин в начале СВО предостерегал Запад от попыток помешать ходу спецоперации на Украине.

«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты», – говорил Путин 22 февраля 2022 года.

