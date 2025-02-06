В Киев повезут ультиматум от Трампа – политолог

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог приедет в Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, а это значит, что он привезет уже согласованные позиции и потребует выполнять план, который будет представлен уже на самой конференции до визита.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается того, когда встретиться, я думаю, что все-таки коня впереди телеги ставят, а не позади. Поэтому я думаю, что встреча может состояться после конференции в Мюнхене. Хотя, я думаю, что было бы очень здорово, если бы встреча прошла во время Мюнхенской конференции, это было бы очень символично. Мюнхенская конференция 38-го года, Мюнхенская конференция… Извините, пожалуйста, я ни в коем случае не зубоскалю, это во мне просыпается историк», – сказал эксперт.

И уже после этого, по словам эксперта, в Киев привезут ультиматум.