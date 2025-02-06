В Киев повезут ультиматум от Трампа – политолог
Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог приедет в Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, а это значит, что он привезет уже согласованные позиции и потребует выполнять план, который будет представлен уже на самой конференции до визита.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается того, когда встретиться, я думаю, что все-таки коня впереди телеги ставят, а не позади. Поэтому я думаю, что встреча может состояться после конференции в Мюнхене. Хотя, я думаю, что было бы очень здорово, если бы встреча прошла во время Мюнхенской конференции, это было бы очень символично. Мюнхенская конференция 38-го года, Мюнхенская конференция… Извините, пожалуйста, я ни в коем случае не зубоскалю, это во мне просыпается историк», – сказал эксперт.
И уже после этого, по словам эксперта, в Киев привезут ультиматум.
«Дело в том, что в таких случаях едут с ультиматумами. Понимаете, если представитель Соединенных Штатов едет накануне своего выступления – это для того, чтобы посоветоваться, а если он едет после своего выступления, презентации плана, то это с ультиматумами. Но не будет же он вдогонку говорить, нет-нет, я там погорячился, то, что я говорил в Мюнхене, не забудьте, меня тут Владимир Александрович надоумил, был не прав, признаю, у нас другой план. Не будешь же такого», – считает Бондаренко.
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