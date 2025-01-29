Уволят десятки тысяч человек – Трамп начал масштабные чистки госаппарата в США

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В США продолжается перетягивание судебного каната между президентом Трампом и его противниками. Одно из основных полей боя – гранты, выделяемые американским государством.

Вслед за временной приостановкой на время трехмесячной ревизии деятельности USAID по выдаче американской помози зарубежным грантополучателям, Белый дом взялся за федеральные гранты и займы, то есть, те, которые выделяются и тратятся внутри США. Вчерашним указом Трамп приостановил их выдачу – таким образом, как пишет Associated Press, администрация Трампа начинает масштабный пересмотр своих расходов.

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«Это вызывает замешательство и панику среди организаций, которые использовали бюджет как источник своей финансовой поддержки», – сообщает агентство.

В Белом доме уже заявили, что заморозка финансирования коснётся прежде всего программ и мер в области прав трансгендеров, экологии и программ по инклюзивности.

«Использование федеральных ресурсов для продвижения марксистского равенства, трансгендеризма и политики социальной инженерии «Нового зеленого курса» является пустой тратой денег налогоплательщиков, которая не улучшает повседневную жизнь тех, кому мы служим», – заявил глава бюджетного управления Белого дома Мэтью Вает.

Отмечается, что заморозка финансирования может затронуть триллионы долларов.

Она должна была начаться уже во вторник по американскому времени, однако сегодня утром по Москве Associated Press сообщило, что окружной судья Вашингтона Лорен Л. Алихан, «за несколько минут до того, как должно вступить в силу заморозка финансирования», издал распоряжение приостановить действие вчерашнего президентского указа.

Это судебное решение никак не касается заморозки выдачи внешней помощи, отмечает АР во избежание путаницы и кривотолков.

Решение федерального судьи стало ответом на иск Национального совета некоммерческих организаций.

«План администрации Трампа погрузил правительство США в панику и растерянность и создал предпосылки для конституционного конфликта по контролю над деньгами налогоплательщиков», – пишет агентство.

Теперь стоит ожидать ответного хода Белого дома в судах.

Параллельно с этим Трамп продолжает масштабные чистки госаппарата от своих противников и тех, кого считает набранными по квотам в рамках программ инклюзивности, а не по профессиональным критериям.

Как сообщает NBC news, Трамп предложил двум миллионам бюрократов уволиться при условии выплаты отступных в размере девятимесячной зарплаты.

Время на раздумья для чиновников начналось вчера и продлится до 6 февраля.

Ожидается, что на такие условия увольнения согласятся 5–10 % из 2 млн федеральных служащих, что, по оценкам «департамента эффективности» во главе с Илоном Маском, может привести к экономии около 100 млрд долларов в год.

Право на выход имеют все федеральные служащие, работающие полный рабочий день, за исключением военнослужащих, сотрудников Почтовой службы США, должностей, связанных с иммиграционным контролем и национальной безопасностью, а также других должностей, исключенных государственными агентствами.

В письме, разосланном федеральным служащим, уже содержится черновик заявления об увольнении, который они могли рассмотреть. Если человек захочет уйти в отставку, он сможет ответить словами «уйти в отставку».

В письме работникам также сообщается, что если они уволятся по этой программе, «они сохранят всю заработную плату и льготы независимо от ежедневной рабочей нагрузки и будут освобождены от всех применимых требований к присутствию на работе до 30 сентября 2025 года (или раньше, если они решат ускорить свое увольнение по какой-либо причине)».

Тем временем, новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит – самая молодая на этой должности за всю ее историю – на своей первой пресс-конференции обьявила о нововведениях в работе пресс-службы.

Теперь доступ к брифингам теперь будут получать не только работники традиционных СМИ, но и инфлюэнсеры, тиктокеры, блоггеры, подкастеры и представители нетрадиционных масс-медиа. Все они смогут получить аккредитацию, если их контент будет «связан с новостями».

Наблюдатели считают, что таким образом у Трампа рассчитывают сломать монополию традиционных мейнстримных СМИ, в массе своей поддерживающих демократов и песочивщих Трампа в ходе предвыборной кампании. Видимо, Трамп сделал выводы из того факта, что победил, опираясь на ресурс именно блогерского сообщества.