Успех будет за русскими, а не украинцами – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 10:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 432
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия развивает успешное наступление на ряде участков фронта, а Покровск будет, скорее всего, потерян Украиной. Это откроет для ВС РФ широкие просторы для дальнейшего продвижения.

Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия развивает успешное наступление на ряде участков фронта, а Покровск будет, скорее всего, потерян...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Фронт колеблется по всей ширине, русские постоянно и неуклонно, медленно завоевывают пространство. Потеря Покровска, конечно, открывает дальнейший путь на запад. Это дало бы возможность продолжить наступление на относительно свободной местности как можно быстрее, тем более, что, насколько я могу судить, Украине не хватает личного состава и тяжелой техники, чтобы построить здесь новую линию обороны…

Вопрос в том, удалось ли Зеленскому или ВСУ вовремя подтянуть достаточное количество личного состава и, прежде всего, тяжелой техники, чтобы вообще иметь хоть какой-то шанс на успех. Это тоже делает ситуацию особенно сложной, так что, к сожалению, нужно сказать, что русские скорее всего добьются успеха, чем украинцы», – заявил Катер.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить