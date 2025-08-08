Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия развивает успешное наступление на ряде участков фронта, а Покровск будет, скорее всего, потерян Украиной. Это откроет для ВС РФ широкие просторы для дальнейшего продвижения.

Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

