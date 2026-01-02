Украинским беженцам в Европе грозят многомиллионные штрафы

Игорь Шкапа.  
02.01.2026 21:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 671
 
Украина превратилась в налоговый ад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога, который ведет грантоедка Елена Дума, заявил киевский экономист Михаил Кухар.

Он возмущается политикой, которую проводит налоговый комитет парламента, возглавляемый «слугой» Даниилом Гетманцевым, за отставку которого собрали подписи 26 тысяч предпринимателей.

«Украина была одной из трех стран Европы привлекательной для иностранного капитала как страна, не облагающая налогом зарубежные доходы ее граждан и своих предприятий», – сказал Кухар.

По его словам, после принятия соответствующего законопроекта «над пятью миллионами украинских женщин с детьми в Европе висит Дамоклов меч двухмиллионных гривневых штрафов за недекларирование собственных иностранных доходов».

«Он [Гетьманцев] целился по олигархам, нанес электоральный удар по полю всех украинских мигрантов. С тех пор прошло четыре года, когда можно было исправить эту ошибку. Никто не пошевелил пальцем. […] Украина получила место в одном из позорных рейтингов, существующих в экономике мира. Это рейтинг стран с налоговым адом. Мы входим в тройку стран с налоговым адом», – заявил Кухар.

