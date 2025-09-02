Украинский МИДовец подстрекает Европу «победить Путина»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные страны предоставляют Киеву военную помощь слишком медленно.

Об этом украинский замминистра иностранных дел Александр Мищенко заявил на форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы пока не можем победить Путина. ЕС, украинская армия, США, – мы полностью согласны с тем, что у режима Путина есть возможности. С моей точки зрения скорость наших сторонников в их готовности оказать поддержку различны. И Путин использует это и пытается подорвать нас», – сказал Мищенко.

Он пожурил Латвию за то, что она предоставила Украине всего 75 «Стингеров».