Украинский МИДовец подстрекает Европу «победить Путина»
Западные страны предоставляют Киеву военную помощь слишком медленно.
Об этом украинский замминистра иностранных дел Александр Мищенко заявил на форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы пока не можем победить Путина. ЕС, украинская армия, США, – мы полностью согласны с тем, что у режима Путина есть возможности. С моей точки зрения скорость наших сторонников в их готовности оказать поддержку различны. И Путин использует это и пытается подорвать нас», – сказал Мищенко.
Он пожурил Латвию за то, что она предоставила Украине всего 75 «Стингеров».
«Страны не оказывают помощь Украине, потому что это не предусмотрено их планом. Но вопрос в том, это украинский фронт или фронт всей Европы. Я хочу донести информацию, что, если мы объединим все наши возможности и усилия, и сосредоточим их на том, чтобы победить Путина, то мы победим», – сказал Мищенко.
