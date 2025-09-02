Украинский МИДовец подстрекает Европу «победить Путина»

Елена Острякова.  
02.09.2025 13:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 449
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Русофобия, Украина


Западные страны предоставляют Киеву военную помощь слишком медленно.

Об этом украинский замминистра иностранных дел Александр Мищенко заявил на форуме в Словении,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы пока не можем победить Путина. ЕС, украинская армия, США, – мы полностью согласны с тем, что у режима Путина есть возможности. С моей точки зрения скорость наших сторонников в их готовности оказать поддержку различны. И Путин использует это и пытается подорвать нас», – сказал Мищенко.

Он пожурил Латвию за то, что она предоставила Украине всего 75 «Стингеров».

«Страны не оказывают помощь Украине, потому что это не предусмотрено их планом. Но вопрос в том, это украинский фронт или фронт всей Европы. Я хочу донести информацию, что, если мы объединим все наши возможности и усилия, и сосредоточим их на том, чтобы победить Путина, то мы победим», – сказал Мищенко.

