У нас сокращается количество желающих воевать, в войсках некомплект – украинский генерал

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Количество желающих идти в украинскую армию значительно уменьшается – воевать идут только те, кого удалось отловить. При этом, укомплектованность российской армии намного лучше.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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