У нас сокращается количество желающих воевать, в войсках некомплект – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Количество желающих идти в украинскую армию значительно уменьшается – воевать идут только те, кого удалось отловить. При этом, укомплектованность российской армии намного лучше.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество желающих идти в украинскую армию значительно уменьшается – воевать идут только те, кого...

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«Воюют те, кто воюет, кого смогли призвать в ряды вооруженных сил. Огромное количество людей еще не призваны…количество желающих воевать значительно уменьшается…

Я вам приведу простой непопулярный пример – укомплектованность подразделений российской армии на Донецком направлении значительно лучше, чем наша. Потому они и имеют возможность значительно чаще менять людей, при наступательных действиях дают им возможность отдохнуть, восстановиться и снова забрасывают», – заявил Кривонос.

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