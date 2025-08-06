У нас сокращается количество желающих воевать, в войсках некомплект – украинский генерал
Количество желающих идти в украинскую армию значительно уменьшается – воевать идут только те, кого удалось отловить. При этом, укомплектованность российской армии намного лучше.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Воюют те, кто воюет, кого смогли призвать в ряды вооруженных сил. Огромное количество людей еще не призваны…количество желающих воевать значительно уменьшается…
Я вам приведу простой непопулярный пример – укомплектованность подразделений российской армии на Донецком направлении значительно лучше, чем наша. Потому они и имеют возможность значительно чаще менять людей, при наступательных действиях дают им возможность отдохнуть, восстановиться и снова забрасывают», – заявил Кривонос.
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