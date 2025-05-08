Тревожные новости из Брюсселя: Урсула фон дер Ляйен присягнула на верность Украине

Сергей Рыжов.  
08.05.2025 08:46
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Война, Дзен, Дипломатия, ЕС, Политика, Украина


В Венгрии продолжается развернутая местной властью агиткампания в рамках предстоящего референдума о недопущении вступления Украины в ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан в своем новом обращении к гражданам набросился с резкой критикой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее лоббизм интересов киевского режима и поддержку оказания военной помощи и скорейшего вступления в ЕС.

Орбан в очередной раз пообещал, что Будапешт заблокирует попытки Киева присоединиться к европейскому сообществу.

В Венгрии продолжается развернутая местной властью агиткампания в рамках предстоящего референдума о недопущении вступления...

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«Сегодня из Брюсселя поступили тревожные новости: после главы фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера Урсула фон дер Ляйен присягнула на верность Украине. В поддержку военных усилий Украины.

Глава Еврокомиссии заявила, что в этом году будут сделаны решительные шаги по вступлению Украины в ЕС.

Она объявила о намерении предоставить Украине еще больше денег, чем раньше. И заявила о желании поглубже втянуть ЕС в войну в Украине. Но это не в интересах Европы», – считает Орбан.

По его мнению, Европе следует последовать примеру США и выходить из украинской войны.

«Европе не следует бросать деньги европейских налогоплательщиков в бездонную яму войны, которую не выиграть. Европе нужно принимать страны, которые укрепят сообщество, а не ведущие к банкротству», – добавил венгерский премьер.

Позиция Венгрии, по его словам, остается неизменной:

«Мы не позволим венграм платить цену за вступление Украины в ЕС. И пора, чтобы Европейская комиссия, наконец, представляла интересы стран-членов, а не Украины», – резюмировал Виктор Орбан.

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