Трамп заявил о захвате Мадуро в плен, но в эфир вышел ключевой генерал

Дональд Трамп опубликовал сообщение в соцсети о захвате в плен венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги, которые в этот момент якобы вывозятся из страны американскими интервентами.

Пока что не ясно, насколько это сообщение соответствует действительности, или является элементом психологического давления (напомним, что, к примеру, в начале СВО на Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, будто Зеленский сбежал из страны).

Однако уже опровергнут первый фейк якобы о гибели министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса. Он первым из высокопоставленных чиновников вышел в телеэфир после взрывов в столице. Агентство Reuters называет генерала Лопеса — «ключевым членом коалиции Мадуро».

К слову, этот же источник ранее сообщал, что Мадуро защищали кубинские телохранители, меры безопасности были усилены на фоне угроз вторжения США в последние месяцы.

«Награда за данные для ареста Мадуро составляла $50 млн. Кто-то, похоже, разбогатеет. Предают не чужие. Предают свои», – напоминает либеральный политолог Константин Калачев.

Если Мадуро действительно захвачен, сейчас власть на американских штыках должны захватить местные «соросята»:

«По сценарию сейчас должна нарисоваться поклонница Трампа Мария Мачадо и попытаться занять кресло президента Венесуэлы», – указывает политолог Марат Баширов.

Международник Фёдор Лукьянов объясняет, почему Трампу важно осуществить быструю смену власти.

«Если в силу тех или иных обстоятельств Трампу не удастся достичь своих целей, это станет ударом по его престижу как вовне, так и внутри. Сейчас это ему очень некстати – начался год промежуточных выборов, да и вообще «победный марш» замедлился к концу 2025-го. Неудача атаки на Венесуэлу раздражит и неконсерваторов, и изоляционистов МАГА. Первых – что не свергли, вторых – что влезли. Демократы, понятное дело, будут костерить за всё».

Военкор Николай Долгачёв объясняет, почему для России было важно оказать военную помощь Венесуэле – хотя бы «разведданными и ракетами» – как американцы Украине.

«В Венесуэле американцы рассчитывают на блиц-криг и, если у них получится установить проамериканский режим за 2-3 месяца, то очевидно, что давление Запада на Россию только возрастёт, а наши экономические и политические возможности сократятся. Если Штаты получат желаемое за считанные дни или часы, ситуация будет ещё сложнее для нас. Поэтому нам нужно, чтобы американская военная машина получила по зубам или, как минимум, завязла».

Пока что действия американцев вызывают всё больше вопросов у российских комментаторов по поводу планировщиков СВО на Украине и «экспертов», оправдывавших неприкосновенность киевской верхушки в то время, как гибли простые граждане РФ.

«Вспоминаю уважаемых экспертов, которые риторический спрашивали меня в эфире: «А что изменилось бы от того, что мы ликвидировали бы Зеленского?» – напоминает радиоведущий Сергей Мардан.

«Трамп показывает нам, как надо действовать», – признаёт политолог Александр Дугин.