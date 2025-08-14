Трамп пытается купить Россию сладкими обещаниями – сорвать формирование евразийского блока
Президент США Дональд Трамп намерен перетянуть русских на свою сторону, чтобы сорвать формирование альянса Глобального Юга.
Об этом в эфире канала «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Да, Россия пытается купить Трампа и по Арктике, и по редкоземельным металлам, и по управлению российскими энергетическими потоками. Это и попытка покупки в Европе российских дочек «Газпрома», «Северного потока-2». То есть Россия пытается активно купить Трампа. Этим как занимается Кирилл Дмитриев и его команда», – считает эксперт.
При этом он указывает, что и США пытаются купить Россию сладкими обещаниями.
«Трамп очень ориентируется на экономическую выгоду. Это, безусловно. Но де-изоляция России, возвращение России в Большую восьмёрку, возвращение её на международные рынки также означает ослабление её связи и союза с Китаем, заморозку формирования евразийского блока на Глобальном Юге: Россия, Китай, Индия, Бразилия. Тут ещё и стратегический есть интерес перетащить более слабого Путина по сравнению с Си Цзиньпинем в свою команду. Хотя бы бы в роли не совсем равного игрока, но в своей команде, чтобы он не дружил с моими врагами», – рассуждает укро-политолог.
