Трамп пытается купить Россию сладкими обещаниями – сорвать формирование евразийского блока

Президент США Дональд Трамп намерен перетянуть русских на свою сторону, чтобы сорвать формирование альянса Глобального Юга.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, Россия пытается купить Трампа и по Арктике, и по редкоземельным металлам, и по управлению российскими энергетическими потоками. Это и попытка покупки в Европе российских дочек «Газпрома», «Северного потока-2». То есть Россия пытается активно купить Трампа. Этим как занимается Кирилл Дмитриев и его команда», – считает эксперт.

При этом он указывает, что и США пытаются купить Россию сладкими обещаниями.