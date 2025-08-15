Тактика времён ВОВ помогла обеспечить прорыв под Покровском

Перед наступлением российская армия проводит артподготовку на глубину до 20 километров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему произошел прорыв на покровском направлении? И на других участках, пусть не такой масштабный в глубину, но он происходит. Потому что мы изменили чуть-чуть тактику ведения наступательных действий», – сказал Басурин.

«Мы вернулись к опыту, как бы парадоксально ни звучало, Великой Отечественной войны, где [наступающим войскам] обеспечивается огневая поддержка, начиная от беспилотника, артиллерии, ракетных систем, авиации, на участке фронта в глубину до 15-20 километров наносится огневое поражение.

Такая тактика помогает обычным солдатам быстрее проходить эту линию фронта. Это одна из причин этого прорыва [на Красноармейском направлении] в том числе. Там не одними беспилотниками, там все вместе», – добавил эксперт.