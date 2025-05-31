«Такой мир нам не нужен»: украинский бандурист потребовал воевать до конца

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Как бы ни тяжело было украинцам, им нельзя соглашаться на мир с Россией.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил бандурист Тарас Компаниченко, регулярно выступающий перед ВСУ.

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«Конечно, люди устали от войны. У нас война затяжная, истощение, война ресурсов. Но главное, что она экзистенциальна. Право быть украинской нации. У нас нет другого выбора, кроме как воевать. Если они нас завоюют, не будет никакой формы существования Украины. Все надеются на мир. Желание мира – естественно. Но ведь мы говорим о справедливом мире. Мы надеемся на тот мир, который будет приемлем для того, чтобы дальше могла существовать Украина – демократическая, целостная, ценностная, европейская, украинская», – сказал музыкант.

По его словам, Россия, «говоря о мире, декларирует, что от Украины останется нечто ниже пояса».

«Их пропагандисты, идеологи так это формулируют. Победно для себя и унизительно для нас. Все, что останется от Украины, должно быть с русским языком, церковью и тому подобное. Всё должно быть в московской орбите. Сама же Украина должна быть буферной зоной».

При этом он признает, что для уставшего обывателя такой мир, возможно и приемлем.