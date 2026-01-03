США начали войну за захват нефтяных скважин в Венесуэле. Что это значит для России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США начали военную операцию против Венесуэлы, богатой запасами нефти. По военным объектам столице нанесено несколько ракетных ударов, в воздухе замечены американские десантные вертолёты, которые не смогла сбить ПВО.

«Причина банальная — нефть. У Венесуэлы одни из крупнейших в мире запасов углеводородов. И вот — XXI век, а перед нами всё тот же примитивный грабёж. Точнее, если говорить аккуратнее, — изъятие ресурсов. Таковы правила, которые Америка сама установила ещё со времён войны с Ираком, а точнее — сразу после окончания холодной войны. Югославия — из той же серии. Никакого международного права не существует, есть только право силы. И здесь речь даже не идёт о превентивном ударе из-за потенциальной угрозы. Нет. Это военное обеспечение экономических интересов. Мне будет интересно послушать, что скажут на это наши оппозиционные спикеры, которые в последние годы последовательно выступают против любых военных действий и обвиняют Россию в империализме», – комментирует писатель Александр Цыпкин.

Публицист Алексей Волынец указывает, что вторжение американцев в Венесуэлу бьёт по интересам Китая.

«У России в силу масштабов экономики с Венесуэлой отношения чисто политические, наши экономические связи относительно скромны. Есть военно-техническое сотрудничество — в текущем веке боливарианская Венесуэла закупила у нас оружия на несколько миллиардов долларов. Но остальные связи именно что скромны, либо чисто декларативны. У Китая иначе. Инвестиции КНР в Венесуэлу, прежде всего в нефть, внушительны. И далеко не все знают, что в Венесуэле на данный момент проживает свыше 600 000 (шестьсот тысяч!) этнических китайцев. Это как старая миграция, еще с конца позапрошлого XIX века, так и новая, связанная с текущими достаточно тесными отношениями Венесуэлы и КНР».

Депутат Госдумы Михаил Делягин прогнозирует, что Китай вряд ли впишется за Венесуэлу, а для России события будут иметь негативные последствия.

«Китайцы… не решатся утопить авианосец США и не готовы интегрировать Тайвань под шумок прямо сейчас, поэтому у Трампа все норм. Надо было показать избирателям крутизну – с ноября ждал, и наконец показал (с одной стороны, Украина буксует, с другой, промежуточные выборы уже не так далеки). Колумбия, кстати, следующая (но там генералы сами все сделают), – и мы получим минимум бригаду армейского спецназа (а не наемников) на СВО».

Военкор Юрий Котенок невысоко оценивает шансы властей Венесуэлы.

«То, как американцы спокойно, без серьезного противодействия с земли и в воздухе десантируются прямо в Каракасе, оптимизма не внушает».

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга считает вторжение США ожидаемым:

«США всегда начинали войны в нефтедобывающих регионах мира, как только стоимость бензина на американских заправках приближалась к отметке 4 доллара за барель. Сегодня бензин продают в среднем за 3,5 доллара. Была надежда на то, что России будет нанесено «стратегическое поражение» и ситуация с энергоресурсами изменится в лучшую для западного мира сторону, но не получилось. Пришло время воевать в других регионах мира».

Украинский экономист Максим Гольдарб тревожится, что операция США могла быть согласована с Пекином и Москвой.

«Чрезвычайно важно (для украинцев) вот что: какая реакция будет союзников страны, России и Китая? Если выразится крайняя озабоченность, различные дипломатические словеса и призывы к урегулированию – это значит, что договоренности достигнуты: раздел интересов по полушариям произведен (хотя, думаю, крайне временный и ситуативный)».

Российский телеведущий Андрей Медведев волнуется, что, если операция США «будет удачной, это сильно повлияет на рынок нефти в мире и на нашу экономику в том числе».

А вот бывший депутат Верховной рады Олег Царев видит не только минусы, но и плюсы:

«Если США увязнут в Венесуэле, Трампу будет проще объяснять Конгрессу отсутствие помощи Украине».

Публицист Алексей Антонов обращает внимание на то, что США проводят спецоперацию иначе, нежели Россия на Украине: