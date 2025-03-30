Сладков: От Приднестровья нельзя отказываться

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Нет сомнений, что вопросы Одессы и Приднестровья активно обсуждаются на переговорном процессе.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должна быть Одесса в составе РФ? Конечно, должна быть! Чёрное море должно быть нашим, это моё мнение. Но опять же, можно крикнуть из окопа: «Саша, хочешь, чтобы Одесса была наша? Вот тебе трёхлинейка, вот тебе ботинки с обмотками, welcome!» Поэтому, я-то да, но каждый раз, открывая рот, комментируя такие вещи, ответить-то надо, нужно и это учитывать», – сказал Сладков.

Далее он озвучил вопрос подписчика, что будет с Приднестровьем, если Одесса останется под контролем Киева.