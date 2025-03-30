Сладков: От Приднестровья нельзя отказываться

Максим Столяров.  
30.03.2025 20:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Нет сомнений, что вопросы Одессы и Приднестровья активно обсуждаются на переговорном процессе.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет сомнений, что вопросы Одессы и Приднестровья активно обсуждаются на переговорном процессе. Об этом...

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«Должна быть Одесса в составе РФ? Конечно, должна быть! Чёрное море должно быть нашим, это моё мнение. Но опять же, можно крикнуть из окопа: «Саша, хочешь, чтобы Одесса была наша? Вот тебе трёхлинейка, вот тебе ботинки с обмотками, welcome!»

Поэтому, я-то да, но каждый раз, открывая рот, комментируя такие вещи, ответить-то надо, нужно и это учитывать», – сказал Сладков.

Далее он озвучил вопрос подписчика, что будет с Приднестровьем, если Одесса останется под контролем Киева.

«Я думаю, что ПМР – это предмет общения, переговоров, обязательно. Потому что это такая болевая точка для нас, Приднестровская Молдавская Республика. Я был там во время войны, был в Бендерах, в Дубоссарах в это время, 1992 год, тяжело было.

Поэтому я уверен… мы же надеемся, что если человек пошёл в магазин за хлебом, он хлеб и принесёт. Это же не боксёр из анекдота, когда вместо кефира принёс два куска мыла»,  – ответил военкор.

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