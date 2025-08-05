Румынская авиация поднялась в воздух из-за появления русских истребителей

Андрей Соколов.  
05.08.2025 13:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Румыния, Украина


Румынским ВВС пришлось поднять в воздух несколько бортов после появления российских истребителей над Черным морем минувшей ночью.

Как сообщают украинские источники, «союзники» переполошились из-за того, что русская авиация на этот раз работала на значительном удалении от берегов Крыма. По всей видимости, летчики занимались уничтожением БЭКов, которые ВСУ запускают из Одесской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Румынским ВВС пришлось поднять в воздух несколько бортов после появления российских истребителей над Черным...

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В Бухаресте подняли в воздух несколько самолётов. И дело тут не только в стремлении припомнить «славные» традиции своих предков, стоявших в одном ряду с пособниками нацистов во времена Великой Отечественной.

Уже давно в прессе мелькают данные, что территорию Румынии используют как «аэродромы подскока» для F-16, формально числящихся в составе ВСУ. Возможно, у румын были опасения, что русские ведут охоту не только на морские дроны, но и вражеские «литаки».

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