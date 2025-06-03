Российские дроны сорвали важное голосование в Верховной раде – на радость аферисту Стефанчуку

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Украинский парламент не смог принять поправки в бюджет, потому что испугался воздушной тревоги.

Рассматриваемый документ должен был стать частью реализации «сделки о недрах», заключённой с США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако после полуторачасовой тревоги украинские депутаты разошлись по своим делам, и в зал вернулось всего несколько человек. Тем не менее, спикер парламента Руслан Стефанчук отказался проводить сигнальное голосование.

«Это право председательствующего, а не обязанность», – отмахнулся он от требований коллег, и объявил начало рассмотрения поправок к документу.

«Сейчас в зале происходит какой-то фарс, но это совсем не смешно. Нас 10 депутатов в зале. Я не ошибаюсь сейчас – 10, я по головам посчитал. Возможно, кто-то упал, там и лежит на полу… а так 10 человек. Это какое-то полное издевательство и безобразие, и это неуважение к стране, ее будущему, и в том числе ее недрам», – возмущался депутат Алексей Гончаренко.

Его подержали те самые оставшиеся в зале несколько коллег из разных фракций, но Стефанчук не обратил на них внимания, продолжил рассмотрение поправок и провалил их все. Тем не менее, голосование по всему документу перенесли на завтра.