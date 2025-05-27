Сумские гауляйтеры признали, что теряют контроль над областью
Российские дроны фактически ежедневно атакуют объекты на территории Украины.
Впрочем, сегодня интенсивность была несколько ниже, чем в предшествующие три дня – украинские мониторы насчитали около 100 российских беспилотника.
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В Сумах местные власти подтвердили результативность ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ночью и утром враг атаковал Сумы. Около 1:30 в результате попадания БпЛА загорелось здание промышленного предприятия, также там поврежден транспорт», – сообщает Сумская оластная военная администрация.
Второй удар был в 4.30 утра. Утверждается, что «в другой части Сум повреждены по меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома, а также автомобили».
Вчера наконец местные власти признали территориальные потери в Сумской области.
«На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины», – отчитался начальник областной ОВА Олег Григоров.
По словам гауляйтера, ВС РФ продолжают попытки продвижения с целю созданию буферной зоны.
Примечательно, что названные населенные пункты уже давно под российским контролем.
Недавно российские подразделения заняли еще и села Владимировка, Локня и Беловоды, что пока сумские гауляйтеры признавать не спешат.
Боец ВСУ с позывным «Мучной» признает, что Россия на Сумщине заняла больше сел, чем утверждается официально. По его словам, Владимировка за ВСУ, а вот Беловоды – за русскими.
«Локня тоже за врагом, закрепляются в южной части домов. Сразу с севера начинается Юнаковка, которая буквально склеена с Локней, враг в ближайшее время приступит к штурму ее северной части», – предупреждает ВСУшник.
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