Российская армия переломила ситуацию стратегического тупика

На текущий момент российская армия сосредоточилась в основном на Донбассе, где наступление идет, или вот-вот начнется, сразу на четыре города.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Существует вероятность наступления в четырех городах Донбасса одновременно. Донбасс как был, так и остается основным сосредоточением наступательного порыва российской армии и особых забот командования ВСУ», – сказал Ширяев.

По его словам, сейчас в действиях ВС РФ отчетливо видны основные черты стратегии, «которые трудно назвать стратегией с точки зрения традиционных взглядов».

«Это медленное неуклонное продвижение по всему фронту, поиск слабых мест, переброска резервов, движение там, где можно пройти, истощение боевого потенциала [украинской] армии, оборонительного потенциала всей страны, медленная его деградация». Это полное отсутствие как-либо стратегических направлений прорыва – об этом никто даже не говорит. Но это и есть самая настоящая стратегия. И в том, что она действует, мы уже убедились», – отмечает эксперт.

Он признал, что ошибся в оценках перспектив успехов российской армии.