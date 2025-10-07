Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нехватка личного состава в украинской армии усугубляется, что оборачивается все более глубокими проникновениями российских подразделений.

Об этом в материале на основе бесед с бойцами ВСУ пишет антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что более всего нехватка пехоты ощущается на Новопавловском направлении (стык Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР), в результате чего русские, применяя тактику инфильтрации, просачиваются сквозь недоукомплектованные позиции ВУ.

«Из-за численного превосходства российской пехоты украинские бойцы часто вынуждены не вступать в прямые бои, что приводит к фактическому перемешиванию позиций противников. В результате на картах OSINT-еров появляется все больше и больше серых зон, которые полноценно не контролирует ни одна из сторон. Следствием описанной выше проблемы является то, что на пехотные позиции все чаще буквально некому выходить. Поэтому расстояние между соседними позициями может составлять 200–300, 500–700 метров, а иногда даже по километру. На примере мирного Киева, 500 метров – это отрезок от Михайловского Златоверхого собора до Софии Киевской. 1 километр – от Михайловского до Золотых ворот. В пределах фронта это огромное расстояние, точнее – дырка для прохода вражеской пехоты», – описывает ситуацию «УП».

ВСУшники на местах криком кричат о проблеме.

«В зоне бригады N и M, да и у нас тоже, если честно, есть эти дыры. Есть позиции, которые стоят сугубо ради галочки – на них контуженные, трехсотые. Они стоят там, чтобы сверху радовались, что у нас там есть позиции», – жалуется офицер одной из бригад, которая стоит на Покровском (Красноармейском).

А собеседник издания в 19-м корпусе говорит, что не привык так работать.

«Я привык, что у меня выставлены пехотные позиции, за ними дальше идут следующие подразделения. А теперь ЛБС вообще нет», – сокрушается он.

Примечательно, что из-за отсутствия бойцов на первой линии пехотой вынужденно становятся дронщики и минометчики, которые стоят в 3–5 километрах от переднего края.

«Мои ребята, которые с 82-м минометом работают, уже вступали в бой», – говорит цитируемый выше собеседник.

При этом «УП» пишет, что известны случаи, когда «русские даже доходят до артиллерийских позиций» за 10–15 километров от ЛБС.