Популярность БРИКС свидетельствует об упадке западного мира – американский экономист

Растущая популярность БРИКС может стать началом конца западной гегемонии.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вступление в БРИКС – это попытка стран обрести некоторую независимость. И они видят зонтик с могущественными странами – Россией, Китаем, Индией и крупными странами, которые могут стать могущественными, например, Бразилией.

И они говорят – хорошо, это накопление власти, которое нельзя украсть. Вот почему БРИКС привлекателен. Потому что британская разведка не может прийти и свергнуть их. Или ЦРУ не может прийти и убить их лидера и поставить марионетку. Или это сложнее, потому что они в этой группе, которая якобы поддерживает друг друга», – сказал Робертс.