Популярность БРИКС свидетельствует об упадке западного мира – американский экономист

Максим Столяров.  
29.07.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия


Растущая популярность БРИКС может стать началом конца западной гегемонии.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Растущая популярность БРИКС может стать началом конца западной гегемонии. Об этом в интервью ютуб-каналу...

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«Вступление в БРИКС – это попытка стран обрести некоторую независимость. И они видят зонтик с могущественными странами – Россией, Китаем, Индией и крупными странами, которые могут стать могущественными, например, Бразилией.

И они говорят – хорошо, это накопление власти, которое нельзя украсть. Вот почему БРИКС привлекателен. Потому что британская разведка не может прийти и свергнуть их. Или ЦРУ не может прийти и убить их лидера и поставить марионетку. Или это сложнее, потому что они в этой группе, которая якобы поддерживает друг друга», – сказал Робертс.

«Так что вполне возможно, что результатом всего этого ужаса станет формирование мощной независимой части мира. И это может означать упадок того, что осталось от западного мира. А это немного», – добавил он.

Экономист напомнил, что в ЕС множество этнических и экономических проблем – например, в Англии продолжаются митинги, вызванные массовым беспределом мигрантов.

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