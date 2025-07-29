Популярность БРИКС свидетельствует об упадке западного мира – американский экономист
Растущая популярность БРИКС может стать началом конца западной гегемонии.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вступление в БРИКС – это попытка стран обрести некоторую независимость. И они видят зонтик с могущественными странами – Россией, Китаем, Индией и крупными странами, которые могут стать могущественными, например, Бразилией.
И они говорят – хорошо, это накопление власти, которое нельзя украсть. Вот почему БРИКС привлекателен. Потому что британская разведка не может прийти и свергнуть их. Или ЦРУ не может прийти и убить их лидера и поставить марионетку. Или это сложнее, потому что они в этой группе, которая якобы поддерживает друг друга», – сказал Робертс.
«Так что вполне возможно, что результатом всего этого ужаса станет формирование мощной независимой части мира. И это может означать упадок того, что осталось от западного мира. А это немного», – добавил он.
Экономист напомнил, что в ЕС множество этнических и экономических проблем – например, в Англии продолжаются митинги, вызванные массовым беспределом мигрантов.
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