Польша из адвоката Украины превращается в прокурора

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 15:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 378
 
Политика, Польша, Украина


Идеологические конфликты между Варшавой и Киевом, который с упорством носорога прет на красный свет, будут лишь обостряться и усугубляться, 

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Достаточно почитать, что раньше говорил и делал тот же Навроцкий, и все встанет на свои места. Поэтому с Польшей нас ждут очень непростые времена. Они столь же последовательно упорото будут топить [против бандеровщины]. Для них это неразменная карта», – прогнозирует Золотарев.

Он обратил внимание, что антибанедровский электорат Польши сосредоточен в основном в аграрных районах, а в крупных городах «публика не так чувствительна к этим идеологическим нюансам».

«А польское село настроено антиукраински, мягко говоря. И это электоральная база польских правых. К сожалению, мы делаем всё, чтобы рано или поздно столкнуться лбами. Предшественники Навроцкого у руля польского государства говорили о том, что Польша – это адвокат Украины в Евросоюзе. Ну и не только адвокат, но и страна, через которую идёт львиная доля военной помощи. Но всё может измениться, к сожалению, а гениальных дипломатов, которые бы сумели между капельками – у нас нет. У нас будут с упорством носорога топить на красный свет», – признает политтехнолог.

По его словам, в этой ситуации конфликты между двумя странами становятся неизбежными.

«20 лет тому назад Польшу называли адвокатом Украины в Европе, в Евросоюзе. Теперь она может из адвоката превратиться в прокурора», – резюмировал Золотарев.

