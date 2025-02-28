Пока нет смысла звать Украину на переговоры – Лукашенко

Ни США, ни Россия не против участия Украины в переговорах, но пока что на встречах российской и американской делегаций обсуждаются другие вопросы.

Об этом в интервью американскому бизнесмену и блогеру Марио Науфалу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается договорённости по Украине, он [Владимир Путин] ещё раз подтвердил, я его позицию знаю, что «мы готовы сесть за стол переговоров, вести переговоры по Украине». Если это касается вопроса Украины – с украинцами. Потом он продолжил, говорит, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Но зачем звать, если там вопросы были России и США? Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины, поэтому зачем было звать Украину? Но об этом и Трамп уже сказал в этом ключе, что когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет», – заявил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что Россия никогда не согласится на то, чтобы на Украине были размещены войска из стран ЕС.