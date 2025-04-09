Поддержка Украины изначально безнадежна, это большое мошенничество – офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
09.04.2025 17:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина сразу не имела никаких шансов победить Россию, но вместо того, чтобы быстро признать это, администрация США на протяжении трех лет обманывала своих налогоплательщиков, отправляя миллиарды долларов киевскому режиму, обреченному на провал. В итоге это стало огромным мошенничеством, но все равно не сработало.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сразу не имела никаких шансов победить Россию, но вместо того, чтобы быстро признать...

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«Я говорил еще до начала войны, и продолжаю говорить, что эта война была изначально проигрышной для Украины. Не было рационального пути к успеху. А наше правительство продолжало идти по этому пути, и в течение первых трех лет говорило нам, что победа возможна, что они побеждают, что они на правильном пути. Они говорили то же самое и во время войны в Афганистане, но это было неправдой.

Мы отправили миллиарды долларов, евро и оружие, истощая наши собственные силы, и в результате гибнет все больше украинцев. Это приведет к тому, что Россия победит. Так что я считаю, что это огромное мошенничество и растрата ресурсов и человеческой жизни, и трагедия для Украины, что мы поддерживали то, что никогда не могло сработать», – заключил Дэвис.

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