Украина сразу не имела никаких шансов победить Россию, но вместо того, чтобы быстро признать это, администрация США на протяжении трех лет обманывала своих налогоплательщиков, отправляя миллиарды долларов киевскому режиму, обреченному на провал. В итоге это стало огромным мошенничеством, но все равно не сработало.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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