Победа будет внезапной, Украину поделим, а европейцев рассадим на стульчики, – новогодний оптимизм Сладкова

Победа России в СВО будет внезапной и признана таковой уже по факту свершившегося.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я же вижу, как европейские лидеры, как мыши по амбару мечутся, хотят попасть в список тех, кто будет делить мир, а их не пускают. Значит, мир делится сегодня, идёт уже раздел сферы влияния честный, надеюсь…

Если европейцы окружают Орешкина на G20 и говорят: «Слушайте, давайте сделаем вот такой-такой-такой проект с Европой». Им говорят — дак мы же в блокаде. Он говорит: «Да нет, что вы, сейчас же всё будет нормально». Они уже лезут, мы их в дверь, они в окно. Значит, это признак того, что мы можем, добиваясь больших результатов на поле боя, стать свидетелями рождения какой-то новой среды взаимоотношений в дипломатии, в экономике…

Поэтому я считаю, что победа будет осознана нами не сразу после объявления, но она будет. Она будет внезапной. И вдруг накопление потенциала переговорного настанет, встретятся лидеры, пригласят не за общий стол, а на стулья у стенки европейцев, обязательно будут индусы, обязательно будут китайцы. Мы настоим, чтобы и ОДКБ, и ШОС, и БРИКС присутствовали в этом, как персоны, ответственные за договоренности. А Украину будут делить, не будет такого государства, как Украина», – заявил Сладков.