Переполох в украинском тылу: российские пленные совершили дерзкий побег

Во временно оккупированном киевским режимом российском Краматорске (ДНР) четверо российских военных смогли сбежать из плена.

Ориентировку опубликовал офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Устанавливается местонахождение четверых военнопленных РОВ, которые 14.07.2025 года сбежали от конвоя в г. Краматорск. Могут прятаться в частном секторе на окраинах Краматорска, имею намерение завладеть автотранспортом и двигаться дальше. Украинским языком не владеют», – говорится в ориентировке.