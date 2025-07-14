Переполох в украинском тылу: российские пленные совершили дерзкий побег
Во временно оккупированном киевским режимом российском Краматорске (ДНР) четверо российских военных смогли сбежать из плена.
Ориентировку опубликовал офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Устанавливается местонахождение четверых военнопленных РОВ, которые 14.07.2025 года сбежали от конвоя в г. Краматорск. Могут прятаться в частном секторе на окраинах Краматорска, имею намерение завладеть автотранспортом и двигаться дальше. Украинским языком не владеют», – говорится в ориентировке.
Опубликованы фотографии, даты рождения и позывные беглецов.
«В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей ликвидируйте на месте», – призывает Бунятов.
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