Переполох в украинском тылу: российские пленные совершили дерзкий побег

Игорь Шкапа.  
14.07.2025 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Во временно оккупированном киевским режимом российском Краматорске (ДНР) четверо российских военных смогли сбежать из плена.

Ориентировку опубликовал офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во временно оккупированном киевским режимом российском Краматорске (ДНР) четверо российских военных смогли сбежать из...

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«Устанавливается местонахождение четверых военнопленных РОВ, которые 14.07.2025 года сбежали от конвоя в г. Краматорск. Могут прятаться в частном секторе на окраинах Краматорска, имею намерение завладеть автотранспортом и двигаться дальше. Украинским языком не владеют», – говорится в ориентировке.

Опубликованы фотографии, даты рождения и позывные беглецов.

«В случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих или мирных жителей ликвидируйте на месте», – призывает Бунятов.

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