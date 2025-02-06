Отвоюем для американцев месторождения в обмен на оружие – Савченко

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, США, Сюжет дня, Украина, Экономика


Украина должна разрешить западным компаниям бесплатно разрабатывать свои месторождения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-зампред Нацбанка Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна разрешить западным компаниям бесплатно разрабатывать свои месторождения. Об этом в эфире «Радио...

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«Да, можно давать, а за это мы будем говорить: «Ну, смотрите, мы вам дали лицензию на месторождение, 80% этого месторождения уже захвачено, дайте нам оружие, мы отобьем это месторождение для вас, и вы бесплатно будете там искать руды»

[в Крыму] – нефть есть, газ сжиженный, очень много, на миллиарды долларов. Отдаем бесплатно право добывать. Когда они будут добывать, будут давать работу нашим компаниям, будут платить налог на прибыль, но это очень далекая перспектива», – заявил Савченко.

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