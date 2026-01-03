«Нужна Буча, чтобы люди заговорили на мове» – отсиживающийся в Канаде внук Бандеры

Максим Столяров.  
03.01.2026 13:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 56
 
Дзен, Политика, Украина


Делу насильственной украинизации способствуют провокации вроде инсценировки в Буче.

Об этом на канале «НТА» заявил внук известного украинского террориста Стефан (Степан) Бандера, который отсиживается в Канаде вместо того, чтобы приехать и продолжить дело своего деда в рядах ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После Бучи был месяц-два, когда все перешли на украинский язык. Это был страшный прецедент: нужна Буча, чтобы люди заговорили по-украински», – сказал гость львовского эфира.

Украинская телеведущая пожаловалась:

«Этот год был один из труднейших: проблемы с мобилизацией, мощные удары по энергетике, оставившие почти всю страну без света. И, в то же время, происходит реванш русского языка».

Бандера признался, что он сам с семьёй в Канаде живёт хорошо, и занимаемся переводом украинской пропаганды на английский язык.

«Ещё в девяностых я понял, что Россия будет использовать вопрос языка. Поэтому, эту тему продолжат использовать и в будущем. Тот же Уиткофф, который из русскоязычной семьи. Поэтому он муссирует тему, что Донбасс и Крым – русскоязычные территории», – сказал внук террориста.

Он пообещал продолжать борьбу за внедрение мовы среди эмиграции.

«В Канаде спортсмены и тренеры не имеют материалов на украинском зыке, которые содержали бы правила игры [в хоккей] или названия экипировки. Поэтому должны быть материалы, книги, пособия на украинском языке», – сказал Бандера.

