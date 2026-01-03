«Нужна Буча, чтобы люди заговорили на мове» – отсиживающийся в Канаде внук Бандеры
Делу насильственной украинизации способствуют провокации вроде инсценировки в Буче.
Об этом на канале «НТА» заявил внук известного украинского террориста Стефан (Степан) Бандера, который отсиживается в Канаде вместо того, чтобы приехать и продолжить дело своего деда в рядах ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«После Бучи был месяц-два, когда все перешли на украинский язык. Это был страшный прецедент: нужна Буча, чтобы люди заговорили по-украински», – сказал гость львовского эфира.
Украинская телеведущая пожаловалась:
«Этот год был один из труднейших: проблемы с мобилизацией, мощные удары по энергетике, оставившие почти всю страну без света. И, в то же время, происходит реванш русского языка».
Бандера признался, что он сам с семьёй в Канаде живёт хорошо, и занимаемся переводом украинской пропаганды на английский язык.
«Ещё в девяностых я понял, что Россия будет использовать вопрос языка. Поэтому, эту тему продолжат использовать и в будущем. Тот же Уиткофф, который из русскоязычной семьи. Поэтому он муссирует тему, что Донбасс и Крым – русскоязычные территории», – сказал внук террориста.
Он пообещал продолжать борьбу за внедрение мовы среди эмиграции.
«В Канаде спортсмены и тренеры не имеют материалов на украинском зыке, которые содержали бы правила игры [в хоккей] или названия экипировки. Поэтому должны быть материалы, книги, пособия на украинском языке», – сказал Бандера.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: