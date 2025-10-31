«Никакого окружения в Покровске нет! Русские сдают Купянск» – Зеленский
Русские якобы уже проиграли Купянск и вымещают злость в попытках взять Красноармейск (Покровск), но укрокомандование «как всегда» не допустит окружения.
Об этом просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я разговаривал с главкомом, изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают, уничтожают понемногу, потому что нужно беречь личный состав. Просто бежать, а они откуда-то, с того или иного здания, они там прячутся. …
Идёт серьёзная битва за Покровск. Им поставили задание взять этот Покровск, именно этот город, потому что они не смогли взять Сумы и Купянск.
Они понимают, что Купянск проигрывают, всё. Идёт вычистка, да, всё непросто, но уже всё понятно. …Это они проиграли. Доброполье – понятно, Запорожье – понятно. Поэтому они будут бороться за это и поднимать максимально [ставки].
Путин говорит, что поедет в Покровск. Так за милую душу, если он приедет в Покровск! Все будут аплодировать, мы понимаем, чем всё закончится», – истерил Зеленский.
«У нас сегодня нет окружения. На Покровске наши силы контролируют ситуацию. Безусловно, там со всех сторон напряжённая ситуация. Помните, с курской операцией, как это было всё информационно, что нас 5 или 7 тысяч в окружении. Никого не было там в окружении! Все же командиры на местах понимают. Как можно допустить окружение? Нельзя! Люди важнее всего! Вы должны знать, они не доминируют сегодня там. Их много. Но сказать, что они побеждают Украину – это неправда», – вещал криворожский наркоман.
При этом отметим, что ряд украинских спикеров уже который день требуют вывода войск из Красноармейска.
