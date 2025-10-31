«Мы теряем Донбасс!» – в Киеве требуют срочно выводить войска из Покровска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинскому командованию пора отдавать приказ на отступление из Покровска (Красноармейска), пока его окончательно не окружили.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если есть достаточно сил, либо времени, чтобы поставить в строй силовиков, нужно разблокировать северную либо юго-западную часть Покровска. И в районе Родинского россиян можно отсечь. Возможность есть и отсечь колонну россиян, которая пытается выйти на Павлоградскую трассу, просачиваясь между Покровском и Красноармейском. Но всё зависит от того, есть ли есть достаточное количество сил и средств. А если их нет, то однозначно надо выводить оттуда людей!», – призывал Свитан.