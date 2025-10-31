Я недавно оттуда. Нужно срочно выводить силы из Покровска – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
31.10.2025 17:33
  (Мск) , Киев
ВСУ нужно, не теряя время, выходить из Покровска, чтобы не нести большие потери в уличных боях.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списанный из ВСУ офицер Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Прошинского, в городе уже находится большое количество российских солдат, которые продолжают прибывать.

«Неделю назад оттуда вернулся, был, смотрел, видел все своими глазами. Поэтому прекрасно понимаю, о чем ребята говорят – действительно, достаточно сложная ситуация складывается внутри, и там уже скапливаются достаточные силы.

Это уже не 100, не 150 и не 200 солдат из России, и они просачиваются, и есть причины, почему они просачиваются. Это истощение, в том числе, тех бригад и батальонов, которые стоят вокруг города.

Они меняют местоположение, пытаются не ввязываться ни в какие бои внутри города, постоянно мигрируют внутри города, от здания к зданию, накапливают там силы. И уличные бои, как показывает практика лично моя, когда приходилось участвовать в различных городах, в уличных боях, – это та еще мясорубка, которая затянется на месяцы, и, действительно, мы будем нести огромные потери…

Ребята, идеальный вариант был бы – это все-таки выйти и занять оборону вне города», – рассуждал Прошинский.

 

