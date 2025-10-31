Я недавно оттуда. Нужно срочно выводить силы из Покровска – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ нужно, не теряя время, выходить из Покровска, чтобы не нести большие потери в уличных боях.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списанный из ВСУ офицер Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Прошинского, в городе уже находится большое количество российских солдат, которые продолжают прибывать.