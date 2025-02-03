Немецкие избиратели подрежут крылья «ястребу» Мерцу

Елена Острякова.  
03.02.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


По предвыборным опросам в Германии пока лидирует ХДС/ХСС во главе с «ястребом» Фридрихом Мерцем, однако большинство избирателей этой партии выступает против увеличения расходов на Украину и поставок оружия на Украину.

Об этом руководитель департамента внешнеэкономической политики Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Шторми-Анника Милднер заявила в интервью Атлантическому совету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По предвыборным опросам в Германии пока лидирует ХДС/ХСС во главе с «ястребом» Фридрихом Мерцем,...

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«Например, среди избирателей от ХДС/ХСС уровень поддержки довольно низкий, а среди избирателей от СДПГ и «Зеленых» – очень высокий. Это показывает, что хотя Мерц является убежденным сторонником увеличения расходов на оборону и НАТО, ему будет непросто убедить свой электорат в необходимости увеличения расходов на оборону», – отметила Милднер.

По ее словам, вопросы обороны далеко не на первом месте у немецких избирателей. Поэтому эксперт считает маловероятным увеличение военных расходов до 5% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

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