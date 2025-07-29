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Не только Запад, но и Украина начала открытое вмешательство в избирательную кампанию в Молдове.

Для этого задействуются «одесские активисты», рассказал галерист-иноагент Марат Гельман в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина тоже очень заинтересована в результатах выборов. Понятно, если в Молдове будет прокремлевская власть, с учетом того, что в Приднестровье существуют российские воинские части, а граница с Одесской областью там очень большая. Именно поэтому одесситы достаточно активно участвуют в агитации, чтобы этого не произошло», – сказал Гельман.

Кроме того за режим Майи Санду агитируют в станах ЕС – диаспора легко может стать основой манипуляций на выборах.

«Сегодня основной вопрос для Евросоюза – это безопасность. И с точки зрения безопасности допустить Кремль в Молдову Евросоюзу нельзя. Поэтому премьер-министр Болгарии ездил в районы компактного проживания болгар в Молдове разговаривать с гражданами Молдовы болгарского происхождения о том, почему так важно голосовать за PAS. Европа достаточно активно участвует в выборах», – сказал Гельман.

Он назвал «ответным подарком» Санду решение президента Румынии Никушора Дана, запретить въезд в страну (и автоматически в ЕС) лидеру партии «Национальное альтернативное движение», конкурента PAS, Иону Чебану. Сама Санду ранее поддержала нечестный приход к власти Дана.

Еще одним «подарком» ЕС Санду, по мнению Гельмана, стали арест и экстрадиция в Молдову известного олигарха Влада Плахотнюка