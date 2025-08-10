На Украине заявили, что энергетика восстановлена после российских ударов

10.08.2025
Украина за счет денег Запада смогла восстановить большинство энергетических объектов, разрушенных ударами российских дронов и ракет, похвалился в эфире канала «Рада» член профильного комитета парламента Сергей Нагорняк.

Остаётся под вопросом – либо депутат блефует, в том числе для оправдания расходования западных грантов (на их разворовывании украинских чиновников ловили не раз), либо удары действительно были не столь эффективны, чтобы Бандерштадт, наконец, накрыл блэкаут.

«По состоянию на сейчас завершаем строительство защитных сооружений второго уровня на объектах подстанциях «Укрэнерго». Фактически, на каждой подстанции построено, по меньшей мере, одно защитное сооружение, закрывающее полностью трансформаторы большой мощности от дроновых и ракетных атак. Сооружения уже прошлой зимой были испытаны российскими ракетами и «Шахедами», показали свою эффективность. Сначала их модицифировали под дроны, но они эффективны и по ракетной защите», – сказал укро-депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нагорняк уверяет, что аналогичные укрепления строятся и на объектах гидроэнергетики.

«Мы потеряли в 2024 больше всего гидроэнергетики и тепловой, но в течение года нам удалось частично восстановить некоторые гидроагрегаты. Ситуация по состоянию на сейчас неплохая… Мы постепенно восстанавливаемся», – уверяет депутат.

Он сообщил, что за счет денег Запада в укрытия под землю переносятся подстанции релейной защиты – «это, по сути, сердце и мозги» энергосистемы, заявил Нагорняк.

