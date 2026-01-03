Мы строим оборону уже за Славянском и Краматорском, – укро-военкор

Анатолий Лапин.  
03.01.2026 13:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 194
 
Война, Дзен, Украина


Украина строит линии обороны уже за Славянском и Краматорском и надеется, что российское наступление в этом году будет остановлено.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Появилось фото новых рубежей обороны, которые строятся за Краматорском и Славянском, хотя мы к этому должны были прийти раньше. И есть еще много вещей, к которым мы должны прийти уже сейчас, потому что потом это будет поздно», – тревожится Пападин.

Он надеется, что произойдёт «стабилизация линии фронта на Днепропетровщине, в Донецкой области, в Запорожской области».

Укро-военкор считает важнейшей задачей «создание килл-зоны, где противник будет нести максимальные потери и не сможет доходить до рубежа атаки».

