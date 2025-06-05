Коц: Теракты с Россией теперь на долгие годы

Даже если завтра победа – террористическая украинская угроза ещё несколько лет никуда не денется, и это новая реальность, к которой лучше быть готовым.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что эта террористическая угроза – это наша реальность на ближайшие годы, даже после победы. Нам ещё предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в своё время, будет обязательно подпитываться извне», – сказал Коц.

Он напомнил, как в Иркутской области дальнобойщики пытались сбивать дроны камнями. Тем не менее, в целом, по его мнению, общество не готово, и в 1990 – 2000-х люди были «немножко пособранней».