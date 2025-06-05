Коц: Теракты с Россией теперь на долгие годы
Даже если завтра победа – террористическая украинская угроза ещё несколько лет никуда не денется, и это новая реальность, к которой лучше быть готовым.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо понимать, что эта террористическая угроза – это наша реальность на ближайшие годы, даже после победы. Нам ещё предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в своё время, будет обязательно подпитываться извне», – сказал Коц.
Он напомнил, как в Иркутской области дальнобойщики пытались сбивать дроны камнями. Тем не менее, в целом, по его мнению, общество не готово, и в 1990 – 2000-х люди были «немножко пособранней».
«Помню, как под угрозой терактов о каждом пакетике в метро сообщали, устраивали дежурства по подъездам, проверяли свои чердаки и подвалы, внутренняя мобилизация была серьёзней. Надо просыпаться и смотреть вокруг, кому ты сдаёшь свои площади, чем там люди занимаются, откуда у человека деньги на четыре фуры, если он беженец из Украины. Это наша реальность на ближайшие годы. Даже если завтра победим, всё равно будем с этим сталкиваться в течение нескольких лет, как после Великой Отечественной – когда был последний поезд под откос пущен бандеровцами? В 1956 году. …
С кавказским бандподпольем хотя бы было проще, потому что всё-таки они выделяются чисто внешне среди нас, а тут ещё сложнее. Как этого Артёма Тимофеева, ди-джея с модной молодёжной внешностью определить как потенциального террориста? Это сложная задача, которая сейчас стоит перед нашими органами безопасности», – предупреждает Коц.
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