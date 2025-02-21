Киевский дипломат требует от европейцев расшаркаться перед Украиной

Нынешняя Европа сегодня существует лишь благодаря украинским военным.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель официального Киева на переговорах в Минске, Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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