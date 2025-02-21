Киевский дипломат требует от европейцев расшаркаться перед Украиной
Нынешняя Европа сегодня существует лишь благодаря украинским военным.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель официального Киева на переговорах в Минске, Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идея совместных объединенных сил Европы, она не только прозвучала на Мюнхенском форуме по безопасности – она уже давно бродит по коридорам в Брюсселе, о ней постоянно говорит Эммануэль Макрон. Сегодня, когда все время появляется информация, что американцы то выведут войска, то не выведут, все понимают прекрасно, что выведут или не выведут, а Европа сегодня стоит такой, как она есть, только благодаря украинскому воину.
Я все время слышу, как наши должностные лица, куда бы ни приехали, благодарят – за пули, за патроны, за ракеты, «за то, что вы вовремя или не вовремя поставили», я все жду, что кто-нибудь из европейцев встанет и в конце концов скажет: «Мы благодарим вас, ваши войска за то, что вы нас защищаете», – заявил Бессмертный.
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