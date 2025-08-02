И в чём Путин не прав? – бандеровский дипломат сокрушается, что у России появились серьёзные козыри
Положение дел в США и на Украине даёт серьёзные козыри для российской пропаганды, заявил в эфире радио «НВ» украинский дипломат Андрей Веселовский.
«От 6 до 8 американцев из 10 на разные аспекты деятельности Трампа реагируют негативно. Это много. Это нехорошо для действующего президента. В РФ – тишина и гладь», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Далее Веселовский перечислил основные тезисы, «на чём спекулирует Путин», при этом никак их не опровергнув.
«В Америке плохо. Там люди недовольны. К слову, в словах Медведева есть намеки на это – что Трамп пойдет кривой дорогой своего предшественника Байдена – «спящего Джо».
На Украине плохо – там внешнее управление, там меняют законодательство на 180 градусов за неделю, и все послушно поднимают руки.
А в России – все хорошо. Армия отвоевывает территории. Все это будет наши. И проблем социальных нет. А на Украине – люди сотнями штурмуют ТЦК, подобных случаев множество», – сокрушался бандеровец.