И в чём Путин не прав? – бандеровский дипломат сокрушается, что у России появились серьёзные козыри

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Положение дел в США и на Украине даёт серьёзные козыри для российской пропаганды, заявил в эфире радио «НВ» украинский дипломат Андрей Веселовский.

«От 6 до 8 американцев из 10 на разные аспекты деятельности Трампа реагируют негативно. Это много. Это нехорошо для действующего президента. В РФ – тишина и гладь», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Далее Веселовский перечислил основные тезисы, «на чём спекулирует Путин», при этом никак их не опровергнув.