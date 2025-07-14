Грузинский политик: Все здравомыслящие хотят вернуться в единое пространство с Россией

Максим Столяров.  
14.07.2025 23:29
  (Мск) , Тбилиси
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Белоруссия, Грузия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


У Грузии нет иного пути, кроме экономического союза с РФ по принципу отношений Минска и Москвы.

Об этом в интервью каналу «Walk&Talk» заявил грузинский политик Темур Пипия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Грузии нет иного пути, кроме экономического союза с РФ по принципу отношений Минска...

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«Чтобы с Россией нормальные отношения восстановили – паспорт грузинский, паспорт российский. Как между Белоруссией и Россией. Суверенное государство Белоруссия ущемляется? Нет, я это точно знаю. Как раз сегодня встречались с новым послом Республики Беларусь. Вот так мы и хотим. Во всяком случае, большинство населения моего возраста и выше. От 40 и выше.

Те, кто работает, здравомыслящие, это жизненный опыт, они понимают, что нет экономической и социальной перспективы без экономического союза с РФ – самый большой, огромный сосед с огромными экономическими ресурсами», – сказал политик.

«С 1801 года по сей день (30 лет не считается) так исторически сложилось, что это единое экономическое пространство, и мы были интегрированы в эту систему. Нам Европа что? 30 лет мы с ними дружим – какие результаты? Ноль! Наоборот, всё стоит, экономика не работает», – добавил Пипия.

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