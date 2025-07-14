Грузинский политик: Все здравомыслящие хотят вернуться в единое пространство с Россией

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У Грузии нет иного пути, кроме экономического союза с РФ по принципу отношений Минска и Москвы.

Об этом в интервью каналу «Walk&Talk» заявил грузинский политик Темур Пипия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы с Россией нормальные отношения восстановили – паспорт грузинский, паспорт российский. Как между Белоруссией и Россией. Суверенное государство Белоруссия ущемляется? Нет, я это точно знаю. Как раз сегодня встречались с новым послом Республики Беларусь. Вот так мы и хотим. Во всяком случае, большинство населения моего возраста и выше. От 40 и выше. Те, кто работает, здравомыслящие, это жизненный опыт, они понимают, что нет экономической и социальной перспективы без экономического союза с РФ – самый большой, огромный сосед с огромными экономическими ресурсами», – сказал политик.