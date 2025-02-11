Газопровод «Северный поток» начинает «реанимироваться в головах европейцах».

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе аккуратно начинают раздаваться голоса: а зачем мы это сделали, давайте вернемся к вопросу транспортировки газа через Украину. Потому что на самом деле цены в Европе уже преодолели отметку 600 долларов за тысячу кубов. Запасы опустошаются довольно быстрыми темпами.

Я лично считаю, что разговоры о том, что «Северный поток» может быть интересным – в Европе маятник начинает качаться. Умные люди там есть, но, к сожалению, они оказались в политической изоляции, когда любые разговоры о покупке российских энергоносителей воспринимаются как политическое преступление», – сказал Симонов.