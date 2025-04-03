Стратегия укро-командования по части авантюр с вторжениями в Курскую или Белгородскую область ради «оттягивания ресурса противника» – простым смертным ВСУшникам непонятна.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если наши будут где-то провтыкивать в плане пополнения и далее, иногда использовать наш человеческий ресурс в плане каких-то авантюрных мероприятий, как это было с Курщиной, то есть шанс – где-то кто-то может да и посыпаться. А логистику они [ВС РФ] умеют перекидывать, концентрировать они умеют в короткие сроки, и резервы однозначно у них есть…

Если очередная авантюра – в Белгород наши полезли – то опять же, любые наступательные действия требуют значительно больших ресурсов человеческих и технических, чем оборонные мероприятия.

Если это всё не тратить туда, как бы это ни обосновывая – то, что мы оттягиваем ресурсы противника. Если честно, со своей небольшой колокольни я этого не понимаю», – сказал ВСУшник.