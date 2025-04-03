«Ещё одна авантюра, типа Курска – и можем посыпаться» – рядовой ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.04.2025 19:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Стратегия укро-командования по части авантюр с вторжениями в Курскую или Белгородскую область ради «оттягивания ресурса противника» – простым смертным ВСУшникам непонятна.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегия укро-командования по части авантюр с вторжениями в Курскую или Белгородскую область ради «оттягивания...

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«Если наши будут где-то провтыкивать в плане пополнения и далее, иногда использовать наш человеческий ресурс в плане каких-то авантюрных мероприятий, как это было с Курщиной, то есть шанс – где-то кто-то может да и посыпаться. А логистику они [ВС РФ] умеют перекидывать, концентрировать они умеют в короткие сроки, и резервы однозначно у них есть…

Если очередная авантюра – в Белгород наши полезли – то опять же, любые наступательные действия требуют значительно больших ресурсов человеческих и технических, чем оборонные мероприятия.

Если это всё не тратить туда, как бы это ни обосновывая – то, что мы оттягиваем ресурсы противника. Если честно, со своей небольшой колокольни я этого не понимаю», – сказал ВСУшник.

«Да, если бы эти ресурсы оттянуть и не применять там, мы бы имели какой-то тактический успех на отбитие каких-то ну очень важных позиций. Но потом вопрос, когда те же ресурсы, которые противник использовал на Курщине или сейчас в «БНР» этом, он где-то подтянет и будет давить нас, и у нас будет вопрос удержать ещё какое-то направление», – добавил «Историк».

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