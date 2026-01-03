«Это сделает рыжий Дед мороз?» – телеведущий призвал не надеяться на скорое завершение конфликта на Украине
Нет никаких предпосылок того, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие месяцы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский телеведущий Артем Шейнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы, предполагая, как вы говорите на основании высказываний некоторых людей, что скоро оно закончится, а вы примерно понимаете, как? А это и есть ответ и мораль на ваш вопрос…
Будет ли это «закончится» перерывом, отложенной проблемой, или это будет некое масштабное решение вопроса?
Я очень надеюсь ошибаться, но как за три месяца, за полгода, можно решить эту проблему о масштабах и глубине и корнях которой мы столько раз говорили и столько раз слышали, в том числе и от нашего Верховного главнокомандующего, – как за три месяца решить?
Что это за чудо, и кто этот Дед Мороз рыжий, который за три месяца или за полгода вот этот весь клубок противоречий закончит?» – сомневается Шейнин.
