«Это сделает рыжий Дед мороз?» – телеведущий призвал не надеяться на скорое завершение конфликта на Украине

Анатолий Лапин.  
03.01.2026 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 222
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Нет никаких предпосылок того, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие месяцы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский телеведущий Артем Шейнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никаких предпосылок того, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие месяцы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы, предполагая, как вы говорите на основании высказываний некоторых людей, что скоро оно закончится, а вы примерно понимаете, как? А это и есть ответ и мораль на ваш вопрос…

Будет ли это «закончится» перерывом, отложенной проблемой, или это будет некое масштабное решение вопроса?

Я очень надеюсь ошибаться, но как за три месяца, за полгода, можно решить эту проблему о масштабах и глубине и корнях которой мы столько раз говорили и столько раз слышали, в том числе и от нашего Верховного главнокомандующего, – как за три месяца решить?

Что это за чудо, и кто этот Дед Мороз рыжий, который за три месяца или за полгода вот этот весь клубок противоречий закончит?» – сомневается Шейнин.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить