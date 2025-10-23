Духовное управление мусульман предлагают признать иноагентом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России существует большая проблема с разрозненными муфтиятами, а Духовное управление мусульман получает иностранное финансирование и должно быть признано иноагентом.

Об этом заявили гости эфира телеканала «Спас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, журналист Роман Антоновский отмечает, что разрозненные мутфияты часто пропагандируют открытый радикализм.

«У нас нет единого органа мусульман, у нас куча разных муфтиятов… В чем проблема ДУМ – они занимают пятое-шестое место по популярности. То есть, они непопулярны среди коренных мусульман, они видят свою паству в мигрантах, поэтому они лоббируют сюда приезд мигрантов, а мигрантов привлекают тем, что высказываются с позиций радикального, почти крипто-ваххабизма», – заявил Антоновский.

Политолог Алексей Кочетков считает, что ДУМ должно быть признано иностранным агентом:

«ДУМ очень тесно, и этому есть масса доказательств, завязан на турецкие и катарские деньги. Мы знаем прекрасно, что и там, и там – Катар – это вообще спонсор значительной части мирового терроризма, а у Турции есть свои геополитические интересы, и ДУМ не просто напрашивается на прокуратуру, а как минимум на статус иноагента. Структура, официально получающая деньги из-за границы, причем, не из дружественных стран, на какие-то свои цели, – не может быть не признана иноагентом».

Минувшим летом Мосгорсуд признал экстремистским материалом словарь «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого зампреда ДУМ. Там обелялись ваххабитские вожаки, легализовывалась сепаратистская «республика Ичкерия».

В октябре ДУМ запретило курьерам-мусульманам доставлять товары из категории «харам». Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что решение противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ.