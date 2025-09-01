Доступ к Северскому Донцу и даже выход к Днепру воду в Донецк не вернут – Басурин
Решать проблему с водоснабжением ДНР нужно начинать уже сейчас, привлекая ученых, а не ждать, когда ВС РФ освободят разбомбленные водопроводы и каналы.
Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Самая большая проблема, с водой – это русское авось, «авось само рассосётся»… Но «авось» здесь не поможет – дескать, мы сейчас получим доступ к Северскому Донцу… Чтобы полностью восстановить этот водовод, нужно ещё года два. Или что мы выйдем на Днепр, и оттуда вода сама потечёт в нашу сторону? Тоже не получится, мы возвышенность. Нужны очень мощные насосные станции», – сказал Басурин.
Он объяснил – ситуация осложняется промышленными нуждами в воде.
«Можно сегодня со всех водоёмов забрать воду – а где мы будем брать электроэнергию? У нас две тепловые электростанции на угле, охлаждение за счёт воды. Не будет воды там, значит, электростанции остановились, нет света».
Басурин считает: ученые должны изучить возможность использования воды из затопленных шахт:
«Привлекать учёных. Мы живём на воде, её очень много в шахтах».
Он обратил внимание на аресты, которые произошли после того, как стало ясно, что построенный из «большой России» водовод не смог обеспечить потребности ДНР. Тогда была задержана замминистра строительства Юлия Мерваезова. Также в рамках расследования хищения денежных средств арестованы бывший директор АО «СибирьПромГрупп» и бенефициар ООО «Крастим» Вадим Выгулярный, ранее занимавший должность в Минобороны.
«Мы знаем, что это строили военные или под эгидой военных. Может, она просто подписала бумаги, а сейчас выяснилось, что те задекларированные ТТХ, которые там были, их нет. И поэтому её «приняли». Я не знаю, но это же не только замминистра. Другие есть чиновники, которые должны были продумывать наперёд, а не жить сегодняшним днём и русским «авось».
